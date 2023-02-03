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جمعية تجار زحلة تطلق شهر التسوق في المدينة

أخبار لبنان
2023-02-03 | 07:56
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جمعية تجار زحلة تطلق شهر التسوق في المدينة
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جمعية تجار زحلة تطلق شهر التسوق في المدينة

جمعية تجار زحلة تطلق شهر التسوق في المدينة

في محاولةٍ لتحفيز الاسواق التجارية واعادة الزخم والحياة لمدينة زحلة، اطلقت جمعية تجار زحلة شهر التسوق في المدينة.

وأشار رئيس جمعية تجار زحلة زياد سعادة الى ان شهر التسوق سيمتد حتى نهاية شباط لبث الامل في ظل الضبابية التي نعيشها في لبنان.

بدوره، شدد المدير العام لوزارة الإقتصاد محمد ابو حيدر على ضرورة دعم هذه المؤسسات التي تواجه التحديات لتبقى صامدة. 

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