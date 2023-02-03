سلام من بكركي: تسعير المواد الغذائية بالدولار يبدأ مطلع الأسبوع المقبل

سلام من بكركي: تسعير المواد الغذائية بالدولار يبدأ مطلع الأسبوع المقبل



أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي أن قرار تسعير المواد الغذائية بالدولار سيدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن جلسة مجلس الوزراء ستعقد الثلثاء المقبل أو الاربعاء.