الجميل خلال المؤتمر العام الـ32 لحزب الكتائب: سنعطل الانتخابات اذا تنوون ايصال مرشح جديد يحمي سلاح حزب الله



الجميل خلال المؤتمر العام الـ32 لحزب الكتائب: سنعطل الانتخابات اذا تنوون ايصال مرشح جديد يحمي سلاح حزب الله

أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أننا سنعطل الانتخابات اذا تنوون ايصال مرشح جديد يحمي لمدة ست سنوات سلاح حزب الله.



وخلال المؤتمر العام الـ32 لحزب الكتائب اللبنانية قال الجميل: "لم نعد نستطيع أن نتعاطى مع هذه الديكتاتورية ونرفض الخضوع لإرادة حزب الله في لبنان وندعو كلّ اللبنانيين الى تحمّل المسؤولية".



وأضاف: "هناك دولتان على أرض واحدة هما الجمهوريّة اللبنانيّة وجمهوريّة حزب الله ونحن للأسف نختبئ وراء بعض الشّعارات للهروب من واقع أنّ هذه الجمهوريّة الإسلاميّة تُحاول القضاء على روح الجمهوريّة اللبنانيّة".



وأشار الجميل الى انهم "سلّموا البلد واللبنانيّين لحزب الله تحت شعار الحفاظ على المسيحيين ولم نشهد هجرة بقدر ما شهدنا في العهد المسيحي القويّ".



ولفت الجميل الى أننا "لم نستطع تحقيق انسحاب الجيش السوري الا عندما توحدنا في ساحة الشهداء ولن نحافظ على لبنان الا اذا توحدنا جميعا".



وفي اطار منفصل، استذكر الجميل لقمان سليم، قائلاً: "رسالة لقمان سليم هي وصية ومحاكمة قبل المحاكمة لاننا نعرف ان المحاكمة باغتيال سليم لن تحصل لمعرفة مدى الترهيب الذي يتعرض له اللبنانيون الذين يعارضون الحزب".



وشدد على أن "لبنان الكتائب هو بالنسبة لنا ليس الوطن انما روح، هو أكثر من وطن وما يحصل اليوم هو محاولة قتل هذه الروح، وتغيير وجه لبنان وتفريغ معناه".



كما شدد على أن "المعركة الوجودية التي نخوضها اليوم هي معركة جميع اللبنانيين وليس فقط معركة المسيحيين".











