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بو صعب يلتقي مستشار الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض وعدداً من كبار المسؤولين.. فماذا تناول الاجتماع؟
أخبار لبنان
2023-02-03 | 05:48
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بو صعب يلتقي مستشار الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض وعدداً من كبار المسؤولين.. فماذا تناول الاجتماع؟
بو صعب يلتقي مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض وعدداً من كبار المسؤولين..
عقد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في اطار اللقاءات التي يواصلها في واشنطن، اجتماعا بعد ظهر امس الخميس في المكتب التنفيذي في البيت الأبيض، مع مستشار الامن القومي الاميركي جيك سوليفان ونائب مساعد الرئيس الأميركي ومنسق مجلس الامن القومي للشرق الأوسط وشمال افريقيا بريت ماكغورك والمنسق الرئاسي الخاص لأمن الطاقة اموس هوكشتاين والمساعد الخاص للرئيس والمدير الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العميد المتقاعد تاري وولف و مدير الأردن ولبنان في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض نادين زعتر.
وتناول الاجتماع اهمية انجاز ترسيم الحدود البحرية والمرحلة التي تليها و ما يمكن ان يحققه لبنان من تعافي مالي واقتصادي وفق خارطة طريق سبق وتم مناقشتها بين الطرفين تتضمن محاربة فعلية للفساد واقرار القوانين ذات الصلة.
وتطرق النقاش لاستحقاق انتخاب رئيس للجمهورية، وما يليه من تشكيل حكومة لمواكبة عملية الانقاذ واستعادة ثقة المجتمع الدولي مع ضرورة الحفاظ على السيادة اللبنانية كما تم التطرق خلال اللقاء الى اجتماع باريس المرتقب الاسبوع المقبل.
وتخلل النقاش بحث بالاتفاقية مع صندوق النقد الدولي حيث شرح بو صعب اهمية تعديل بعض القوانين المتصلة بها لضمان حقوق المودعين وعملية اصلاح القطاع المصرفي ومحاسبة المرتكبين منهم ، كما تطرق البحث لاتفاقية استجرار الغاز من مصر حيث تمنى بو صعب على الادارة الاميركية المساعدة بالشراكة مع مبادرة الرئيس ماكرون ودعم بريطانيا والدول الصديقة لاعادة تفعيل وتسريع ملف الغاز لتأمين الكهرباء للبنان من الغاز المصري والاستجرار من الاردن حسب ما سبق وتم الاتفاق عليه.
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