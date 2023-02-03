توقيع برنامج التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين الجيشين اللبناني والقبرصي

توقيع برنامج التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين الجيشين اللبناني والقبرصي



إستكمالًا للإتفاقية الموقعة بتاريخ 18/8/2021 بين قائد الجيش العماد جوزيف عون ونظيره القبرصي قائد الحرس الوطني الجنرال Dimokritos ZERVAKIS في مجال التعاون العسكري وتبادل الخبرات، وقّع بتاريخ 2/2/2023 برنامج التعاون العسكري بين الجيشين اللبناني والقبرصي عن العام 2023 في نيقوسيا-قبرص.



ووقع البرنامج عن قيادة الجيش نائب رئيس الأركان للتخطيط العميد الركن يوسف حداد وعن الجيش القبرصي العقيد Loukas HADJIKONSTANTAS، وهو يشمل التعاون في عدة نشاطات ومجالات عسكرية وبخاصة العمليات المشتركة الجوية والبحرية في البحث والإنقاذ وحماية المنصات النفطية والعمليات المشتركة في الأزمات خلال وضع الطوارئ إضافة إلى تبادل خبرات متنوعة.