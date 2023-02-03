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تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام على طاولة السراي الحكومة: التداول في العديد من الاقتراحات

أخبار لبنان
2023-02-03 | 07:22
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تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام على طاولة السراي الحكومة: التداول في العديد من الاقتراحات
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تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام على طاولة السراي الحكومة: التداول في العديد من الاقتراحات
ناقشت اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الاوضاع المرتبطة بتفلت سعر الدولار والزيادات الكبيرة في أسعار المحروقات، ما يؤثر على عمل الموظفين في القطاع العا

وتم التداول في العديد من الاقتراحات في شقين: الاول يتعلق بسعر معين لـ"صيرفة" مرتبط بالقطاع العام، وقسم متعلق بالتغطية اليومية لبدلات النقل.

واشار وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم بعد الاجتماع إلى أن اللجنة لم تصل الى تحديد رقم نهائي، ولكن طلب من بعض الوزراء اجراء بعض المداولات للوصول الى نتيجة تكون مناسبة تضمن الحد الادنى من حقوق الموظف، ومن الاستقرار بعد التغييرات السريعة التي تحصل. 

وأوضح بيرم أن الصورة النهائية لم تتبلور بعد، في انتظار أن يعود بعض الوزراء المعنيين بهذه المداولات الى رئيس الحكومة، واذا تم الوصول الى صيغة مناسبة ومنطقية وواقعية تجمع بين استمرارية المرفق العام والخدمة العامة واستمرارية الناس وتأمين حركة الادارات العامة، وبين حقوق الموظف بحدها الادنى، وفي ضوء ذلك يمكن لميقاتي أن يدعو الى جلسة حكومية تناقش هذه الاقتراحات وتقرها لانها امور ملحة لا تحتمل التأخير من اجل مصلحة كل لبنان.

وشارك في الاجتماع كل من: وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وزير العدل القاضي هنري الخوري، وزير الدفاع موريس سليم، وزير المال يوسف خليل، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الاتصالات جوني قرم، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير الصحة فراس الابيض ،وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير،  الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، والمدير العام لوزارة المال جورج معرّاوي.

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