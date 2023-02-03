جولة لحماية المستهلك في النبطية وتسطير محاضر ضبط بحق أصحاب المولدات

جال رئيس مصلحة حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة في النبطية بالتفويض محمد بيطار ومراقبو الوزارة، بمرافقة ومؤازرة عناصر جهاز أمن الدولة في النبطية، على مكاتب أصحاب المولدات في المنطقة للكشف على فواتير الدفع، للتأكد من إلتزامهم القرارات الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه.وسطر محاضر ضبط بحق المخالفين ووجهت إنذارات بضرورة التزام كل ما ورد في قرار الوزارة.