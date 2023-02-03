كان يصطاد الأسماك عند شاطئ طبرجا فجرفته الأمواج.. الدفاع المدني ينتشل جثته ويحذّر

انتشال جثة شخص كان يصطاد الأسماك عند شاطئ طبرجا فجرفته الأمواج..

تمكن رئيس وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني سمير يزبك من انتشال جثة العسكري في الجيش هادي سيف الدين دلي (40 عاما) كان يصطاد الأسماك عند شاطئ طبرجا فجرفته الأمواج الى عرض البحر (على بعد ٥٠٠ م عن الشاطئ) حيث فارق الحياة.



وقد تولى عناصر من الدفاع المدني، من المراكز البرية المجاورة، نقل الجثة الى مستشفى البوار الحكومي عقب حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.



توازياً تمكن العناصر من إنقاذ مواطن آخر كان قد قفز الى المياه محاولاً مساعدة الغريق إلا أنه كاد أن يواجه المصير عينه لولا تدخل الدفاع المدني.



وفي السياق ذكّرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة حول مخاطر الحوادث الناتجة عن التواجد قرب البحار والانهر خلال العواصف والمنخفضات الجوية.