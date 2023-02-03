مشروع وطن الانسان: تلقف كل مبادرة وفرصة متاحة للحفاظ على وجه لبنان وكيانه وهويته

وطن الانسان: الحث على انتخاب رئيس للجمهورية

شدد المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" على أنه كما أن الإنسان اللبناني هو أولوية والالتقاء حول قضاياه يشكل المساحة المشتركة التي على الجميع العمل من وحيها لتخفيف الوجع والنزف الكبيرين، كذلك هو موضوع انتخاب رئيس للجمهورية، وهو المدخل إلى إعادة انتظام عمل المؤسّسات لانصرافها إلى المهمة الانقاذية.



وكرر "مشروع وطن الإنسان"، بعد اجتماعه الأسبوعي، التأكيد والحث على انتخاب رئيس للجمهورية، مؤكدا وقوفه إلى جانب نداءات كل المخلصين، ودعا إلى وقفة ضمير وإعلاء كرامة الانسان والوطن فوق كل اعتبار، وحمايتهما وسط هذا الكم من الأزمات الداخلية وتلك التي تعصف بالمنطقة والعالم.



ودعا البيان إلى تلقف كل مبادرة وفرصة متاحة للحفاظ على وجه لبنان وكيانه وهويته، ومن اجل إعادة تصويب وصيانة علاقاته مع الدول العربية، وتثبيته مساحة تلاق بين الدول الشقيقة والصديقة، ومواكبة المجتمع الدولي مع المطلوب من إجراءات الإصلاح، لإعادة بناء الدولة والمؤسسات قبل فوات الأوان.