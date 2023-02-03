سلوم: فليكن دواء السرطان أولى شرارات التحرك في الشارع

سلوم: فليكن دواء السرطان أولى شرارات التحرك في الشارع



وجه نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم نداءً إلى كل اللبنانيين وفي مقدمتهم صيادلة لبنان إلى المشاركة الكثيفة في الوقفة التضامنية مع مرضى السرطان التي دعت إليها مؤسسة بربرا نصار، إستنكارًا للمجزرة التي ترتكب بحقهم نتيجة حرمانهم من دواء السرطان، وذلك غدًا السبت الساعة ٢ بعد الظهر في ساحة رياض الصلح.