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ما جديد الاصابات بكورونا والكوليرا؟

أخبار لبنان
2023-02-03 | 13:06
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ما جديد الاصابات بكورونا والكوليرا؟
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ما جديد الاصابات بكورونا والكوليرا؟
أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 165 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة في الساعات الـ24 الماضية.

في المقابل، لم تُسجّل اي إصابة أو حالة وفاة جديدة بالكوليرا في الساعات الـ24 الماضية، بحسب وزارة الصحة.
 

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