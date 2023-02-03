ما جديد الاصابات بكورونا والكوليرا؟

أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 165 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة في الساعات الـ24 الماضية.



في المقابل، لم تُسجّل اي إصابة أو حالة وفاة جديدة بالكوليرا في الساعات الـ24 الماضية، بحسب وزارة الصحة.