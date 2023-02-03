جنبلاط: وجهان لعملة واحدة في المشروع الغربي الصهيوني

جنبلاط: وجهان لعملة واحدة في المشروع الغربي الصهيوني

غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر تويتر: "ليس اخبث من الغرب وقادته اللذين يستقبلون نتنياهو الذي اصبح حمامة سلام بينما شركاءه في الداخل والخارج دون استثناء وجهان لعملة واحدة في المشروع الغربي الصهيوني في احتلال كل فلسطين وتهجير اهلاها وتهويدها .المعركة مفتوحة .انها قضية وجود لا حدود - فلسطين".