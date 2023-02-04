جعجع التقى السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا: لضرورة إلتزام الجميع بإنجاز الاستحقاق الرئاسي

جعجع التقى السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خلال لقائه السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا في معراب على ضرورة إلتزام الجميع بإنجاز الاستحقاق الرئاسي، بدلا من تعطيله بهدف فرض مرشح يريده الطرف المعطل.



وشدد على ان القوات تملك اكبر كتلة نيابية على الصعيدين المسيحي والوطني، ومع ذلك لم يترشح رئيس الحزب وذلك بهدف التسهيل، فدعم المرشح ميشال معوض، الذي حصل على اكبر عدد من أصوات المعارضة.



وقال: إذا كان هناك من مرشح آخر يتمتع بمواصفات معوض ويمكنه الحصول على أصوات اكثر منه، فلا مشكلة لدى القوات ولدى معوض نفسه.



وأوضح ان ما يهم القوات هو مرشح يتمتع بالحد الأدنى من الحضور والهيبة والحس السيادي والإصلاحي.



ونوّه جعجع بالعلاقات التاريخية مع الكرسي الرسولي، متمنيا ان يتمكن قداسة البابا من حشد اكبر دعم اقتصادي وانساني للبنان بما له من تأثير معنوي، لاسيما لدى الدول الصديقة والقريبة من الفاتيكان.