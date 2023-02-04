رئيس جمعية حماية المستهلك للـLBCI: الدولرة التي يتحدثون عنها اليوم لا تحمي المستهلك

أوضح رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو أننا "بهذه الطريقة لا نعالج موضوع الأسعار والليرة على الاطلاق وهذا الأمر بحاجة الى سياسة متكاملة وخطة متكاملة للسنوات الآتية وتغيير باتجاه السياسات الاقتصادية والأشخاص الذين أوصلوا البلد الى هذه المرحلة".وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI إن "الدولرة التي يتحدثون عنها اليوم لا تحمي المستهلك وهذا الأمر لا يحل أي مشكلة ويفتح الباب امام دولرة شاملة حكماً"، لافتاً الى أننا "نحتاج الى اقتصاد انتاجي حقيقي".