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كريم جبارة يوضح عبر الـLBCI سبب النقص بأدوية الأمراض المستعصية

أخبار لبنان
2023-02-04 | 04:26
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كريم جبارة يوضح عبر الـLBCI سبب النقص بأدوية الأمراض المستعصية
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كريم جبارة يوضح عبر الـLBCI سبب النقص بأدوية الأمراض المستعصية

كريم جبارة يوضح عبر الـLBCI سبب النقص بأدوية الأمراض المستعصية

رأى نقيب الشركات المستوردة للأدوية كريم جبارة أن "أهم الأدوية التي تدخل لبنان هي أدوية الأمراض المستعصية ولا سيما الأمراض السرطانية ولا بد من التعاطي مع هذا النوع من الأدوية بطريقة مختلفة".

وأشار جبارة في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI الى ان "النقص بهذه الأدوية ناتج عن أن أموال الدعم المتوفرة لشراء هذه الأدوية غير كافية لتغطية حاجة جميع المرضى اللبنانيين".

وأوضح أن "المستورد لم يعد له دور أساسي وانما الوزراة هي من تقرر الكمية والأنواع والى من تريد توزيع هذه الأدوية والى أي مستشفى".

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