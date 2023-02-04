وزير الاشغال: 3 آليات تعمل على فتح طريق في كفردبيان

وزير الاشغال: 3 آليات تعمل على فتح طريق في كفردبيان



أعلن وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه أن "ثلاث اليات على الاقل تعمل بخط متواز على فتح طريق في كفردبيان في اليوم الاول لانطلاق موسم التزلج".



وقال: "الزيارة التفقدية التي قمت بها مساء امس لمركز جرف الثلوج في فاريا التابع للوزارة، جاءت استكمالا لزيارات المراكز الأخرى للوقوف على الجهوزية والاستعداد على صعيد العاملين والآليات فيها تحسبا للعواصف المقبلة، بغية الحفاظ على سلامة المواطنين ومساهمة من الوزارة في نجاح موسم السياحة الشتوية".