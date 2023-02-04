وليد درويش للـLBCI: رسوم السير تبقى كما هي لحين صدور أي قانون جديد

أكد رئيس دائرة التسجيل في هيئة ادارة السير وليد درويش أن رسوم السير المتوجبة حالية تبقى كما هي لحين صدور أي قانون جديد.



وأوضح في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI أن أي تعديل بالرسوم يتمّ البت بها نهائيا واقرارها في مجلس النواب.