اسم رجل الأعمال اللبناني والخبير الأمني حسن حريري يتصدر قائمة Forbes لأشهر 10 رجال أعمال

اسم رجل الأعمال اللبناني والخبير الأمني حسن حريري يتصدر قائمة Forbes

تصدر اسم رجل الأعمال اللبناني والخبير الأمني حسن حريري قائمة (Forbes) فوربس لأشهر 10 رجال أعمال تركوا بصمة في مجالات عملهم في الشرق الأوسط في العام 2022، باعتبارهم من أشهر رواد الأعمال وأبرز أصحاب المشاريع التي وصلت حد الابداع، والتي من شأنها أن تحقق نجاحات منقطعة النظير ليس في الشرق الأوسط فحسب بس على مستوى العالم أجمع.



حسن حريري، مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة XDS Levant، وهي شركة رائدة في مجالات الأمن والدفاع منذ أكثر من 10 سنوات، شريك مؤسس لشركة Plus 971 Cyber Security، مقرها الرئيسي في دبي، هو أيضا عضو مؤسس في "الجمعية المتوسطية لتنمية الشباب" (MADY)، منظمة عربية غير حكومية تستهدف تنمية المجتمع وتحاكي تطلعات الشباب العربي.