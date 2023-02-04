وزير الاقتصاد للـLBCI: لا أزمة طحين.. ومن يتحدث عن أزمات مجرم يسوّق لها لضرر الناس والسوق

وزير الاقتصاد للـLBCI: لا أزمة طحين..



أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أن "باخرة القمح التي وصلت الى مرفأ بيروت والتي قيل إنها غير مطابقة للمواصفات تخضع لوزراة الزراعة، ووزارة الاقتصاد تتابع الموضوع".



كما أكد سلام للـLBCI ان "لا أزمة طحين خصوصا ان أول باخرة من قرض البنك الدولي تصل الاسبوع المقبل، وبعدها نحن بحال استقرار خلال العام ٢٠٢٣".



ورأى أن "من يتحدث عن أزمات مجرم يسوّق لها لضرر الناس والسوق".