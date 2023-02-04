أهالي أرنون يقطعون الطريق احتجاجا على إطفاء مولد للكهرباء

اعتصم أهالي بلدة أرنون عند بركة البلدة، قاطعين الطريق بالعوائق وحاويات النفايات، احتجاجا على إقدام صاحب مولد كهرباء في البلدة، على إطفائه بعدما اتهمهم بتقديم شكوى بحقه إلى وزارة الاقتصاد التي دهمته أمس وسطرت محضر ضبط بحقه لمخالفته التسعيرة الرسمية، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.