اعتصام لمرضى السرطان في ساحة رياض الصلح

اعتصام لمرضى السرطان في ساحة رياض الصلح..

يصادف اليوم، اليوم العالمي لمرضى السرطان.



وفي لبنان يضاف الى وجع هؤلاء صعوبة تأمين الدواء ولهذا السبب نفذ مرضى السرطان اعتصاماً في ساحة رياض الصلح احتجاجا على عدم توفر الدواء وغلاء الاسعار.