الأبيض: مستمرون بدعم أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية

الأبيض زار المقاصد: مستمرون بدعم أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية



أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض الاستمرار في قرار دعم أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية، وشدد على أن لا تغيير على هذا الصعيد، قائلاً: "البند المقدم من الوزارة إلى الجلسة المقبلة للحكومة خير دليل على ذلك".



وشدد على أن الوزارة تضع في أولوية أولوياتها تأمين الأدوية والعلاجات للمرضى المصابين بالأمراض السرطانية والمستعصية، بدليل أن النظام الممكنن الذي ترسيه لتتبع الأدوية المدعومة، يشمل منذ إطلاقه وبشكل حصري حتى الآن الأدوية السرطانية والمستعصية بهدف تطبيق العدالة في الحصول على الدواء والعلاج وفق البروتوكولات المعتمدة من الوزارة ووضع حد لما كان يطال هذا القطاع الإنساني بإمتياز من إستنسابية وتعاط تجاري.



كلام وزير الصحة جاء في خلال زيارة قام بها اليوم لمستشفى المقاصد من ضمن الجولات التي بدأها على المؤسسات الاستشفائية.



وأوضح الأبيض أن هذا النظام كشف حتى الآن ثغرات كثيرة سابقة من بينها مثلا استحواذ البعض على الأدوية السرطانية الباهظة الثمن بكمية تفوق حاجة المريض أو بأسماء مرضى قد وافتهم المنية. وقال: "أما الآن فقد باتت الأدوية المدعومة تصرف بنسبة تسعين في المئة منها في المكان الصحيح والوزارة بصدد إدخال المزيد من الأدوية إلى نظام التتبع".