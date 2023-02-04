جريح باطلاق نار خلال إشكال فردي في عين الحلوة

اطلاق نار في إشكال فردي في عين الحلوة.. ووقوع جريح



وقع اشكال فردي بعد ظهر اليوم، داخل مخيم عين الحلوة في منطقة جبل الحليب، تخلله إطلاق نار، ما أدى الى سقوط جريح .



نقل على إثرها إلى مستشفى النداء الانساني للمعالجة، فيما عملت قوات الأمن الوطني على حل الاشكال في المخيم وتطويقه.