تيمور جنبلاط: لشخصية لا تعيق إنجاز الاستحقاق الرئاسي وتكون مقبولة عربيا ودوليا

تيمور جنبلاط: لشخصية لا تعيق إنجاز الاستحقاق الرئاسي وتكون مقبولة عربيا ودوليا



رأى رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط أن "الظروف السياسية الراهنة هي أكثر خطورة مقارنة بالمراحل الأخيرة التي مر بها لبنان على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية وربما الأمنية، ولذا من غير المقبول إطلاقا الركون إلى تمديد الوقت الضائع بمزيد من تداعيات الفراغ والدوران في الحلقة المفرغة ذاتها"، مؤكدا أن "مبادرة الحزب التقدمي الاشتراكي هي لإنهاء تلك المرحلة وفتح آفاق جديدة تكرس الوصول الى شخصية لا تعيق إنجاز الاستحقاق الرئاسي ولا تشكل تحديا للآخر ومقبولة عربيا ودوليا".



وفي تصريح على هامش استقبالات السبت في قصر المختارة، لفت جنبلاط إلى أن "الممر الإلزامي لإنقاذ لبنان مما يتخبط به من أزمات متفاقمة، يبدأ باستحقاق رئاسة الجمهورية لوقف التصدع الذي أصاب مؤسسات الدولة وعلاقات لبنان بالمجتمع الدولي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية المطلوبة، للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وتاليا بلوغ مرحلة النهوض اللازمة".



من جهة ثانية، أثار جنبلاط مسألة التعديات التي تطال شبكة الكهرباء العامة والتي من شأنها زيادة معاناة المواطنين حيال القضايا الحياتية الملحة من مياه وكهرباء، وذلك بعد استماعه الى شكاوى رؤساء بلديات ابلغوه عن سرقات في مناطق متفرقة، داعيا في هذا المجال الجهات الأمنية الى "تكثيف جهود الحماية ومنع انتشار مثل هذا التفلت".



وكان جنبلاط قد التقى وفدا من رؤساء بلديات اتحاد الشوف السويجاني وبلديات من الشوف الاعلى، عرضوا ايضا مسائل متعلقة بتطوير العمل البلدي في ظل الواقع المأزوم.



كذلك التقى وفدا من بقرصونة في الضنية ضم رئيس البلدية احمد شوك وفاعليات من البلدة والمنطقة، للبحث في قضايا انمائية وخدماتية وتربوية، وفدا من جديدة القطيع في عكار عرض معه مواضيع تهم ابناء البلدة والمنطقة، وفدا من عائلة نصر الله في جديدة الشوف لشكره على مواساته العائلة ودعمه لها، ووفدا من عائلة المرحوم بهيج الفطايري لشكره على المواساة والوقوف الى جانبها.



حضر اللقاءات نواب من "اللقاء الديمقراطي": اكرم شهيب، بلال عبدالله، راجي السعد ووائل ابو فاعور، وامين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.



وزار جنبلاط بعد ذلك مع وفد ضم ابو فاعور وحرب وسليمان سيف وناصر زيدان ووكيل داخلية الشوف في الحزب التقدمي الاشتراكي عمر غنام والمعتمدين، بلدة بطمة لتقديم التعازي بالمرحومة الشيخة حسنا سري الدين ارملة المرحوم الشيخ ابو سلمان انيس الحلبي، وكان في استقباله في "حجرة" المرحوم الشيخ ابو سليمان حسيب الحلبي وجمع من المشايخ والفاعليات والبلدية والاهالي.



كذلك زار بلدة بقعاتا معزيا برئيس بلدية نيحا ابو وائل وهيب غيث في منزله، وانضم الى الوفد النائب مروان حمادة، بحضور حشد من المشايخ وفاعليات من نيحا وبقعاتا والجوار والمجلسين البلدي والاختياري الى جانب العائلة.



كما زار والوفد المرافق بعقلين مقدما التعازي بالمرحوم محمود القعسماني، بحضور فاعليات من البلدة والمجلسين البلدي والاختياري والعائلة.



وشكلت الزيارات مناسبة اطلع خلالها جنبلاط على اوضاع الاهالي في ظل الصعوبات الراهنة والمشكلات الحياتية والاجتماعية والاقتصادية.



وفي هذا السياق شدد جنبلاط خلال جولاته على أنه "ليس امامنا سوى المزيد من الصبر والصمود لاجتياز المرحلة القاسية التي نعيشها"، وقال: "نقوم بمبادرات نأمل لها النجاح، بهدف وقف التدهور وإعادة وضع البلد والدولة على السكة الصحيحة".