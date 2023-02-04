بو صعب يختتم زيارته الى واشنطن بلقاء مهم في وزراة الخزانة الاميركية..

بو صعب يختتم زيارته الى واشنطن بلقاء مهم في وزراة الخزانة الاميركية: باستطاعة اللبنانيين الاكمال بعملية الاصلاح حتى النهاية



اختتم نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب زيارته الى واشنطن مع النواب نعمة افرام ياسين ياسين و مارك ضو اضافة الى القائم بالاعمال في سفارة لبنان بواشنطن وائل هاشم والوفد المرافق بلقاء مع مساعدة وزير الخارجية في مكتب شوؤن الشرق الادنى باربرا ليف ونائب مساعد وزير الخارجية في مكتب شوؤن الشرق الادنى ايثون غولدريتش و مدير مكتب الشرق الاوسط ستيفن باتلير حيث تم مناقشة الاستحقاقات المقبلة وفي مقدمها ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية لاعادة تكوين السلطة باسرع وقت ممكن.



وشرح بو صعب والنواب، خلال اللقاء انعكاسات ازمة النازحين على لبنان والخطر الكبير من تفاقم الاوضاع اكثر بسبب عدم اهتمام المجتمع الدولي بايجاد حل سريع و عادل لعودتهم.



في الجهة الاخرى اجتمع بو صعب بعد ظهر امس مع نائب مساعد وزير الخزانة الاميركية اريك ماير وكل من مدير مكتب الشرق الاوسط وشمال افريقيا انطوني ماركوس و مديرة مكتب الشرق الاوسط للجرائم المالية و تميل الارهاب جايمي كروت، حيث اكد بو صعب ان هذا الاجتماع كان من الاجتماعات المهمة جدا التي ختم بها زيارته، مشيرا الى ان النقاش تطرق لضرورة ان تشمل خارطة الطريق خطة التعافي ومحاربة الفساد الذي لم يقتصر فقط على قطاعات معينة او افراد بل شمل قطاع المصارف ايضا.



وشدد بوصعب على ضرورة ان تعالج اعادة هيكلة المصارف هذا الموضوع.



ونقل بو صعب ايضا صرخة المواطنين اللبنانين نتيجة الازمة الراهنة ولاسيما بسبب تفلت سعر الصرف، على سبيل المثال لا الحصر، والذي يدير ازمته مصرف لبنان دون ان يعلم احد كيف ومتى وسبب تغير هذه الاسعار، معتبرا ان من يدفع الثمن هو المواطن الذي خسر جنى عمره ، فيما اقلية معروفة هي التي لا تزال تستفيد من هذه الازمة بشكل غير شرعي و غير انساني .



وختم بو صعب مشيرا الى ان ما سمعه خلال هذا اللقاء اضافة الى الاجتماعات الاخرى يؤكد ان باستطاعة اللبنانيين الاكمال بعملية الاصلاح حتى النهاية.