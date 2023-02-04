وزارة الصحة: 161 إصابة جديدة بكورونا وصفر إصابات بالكوليرا

أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 161 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة، في الساعات الـ24 الماضية.



أما عن الكوليرا، فقد أعلنت وزارة الصحة عدم تسجيل اي إصابة جديدة أو حالة وفاة.