باخرة قمح ثالثة في مرفأ طرابلس.. وضغوط لادخال القمح بدون الاوراق اللوجستية

معلومات للـLBCI: باخرة قمح ثالثة في مرفأ طرابلس وضغوط لادخال القمح دون الاوراق اللوجستية



علمت الـLBCI من مصادر موثوقة، أنه اضافة الى الباخرتين المحملتين بقمح مشكوك بانه غير صالح للاستعمال في مرفأ بيروت، هناك باخرة ثالثة في مرفأ طرابلس، وهناك اشكالية كبيرة في تأمينها المستندات والاوراق اللوجستية المطلوبة.



وفي المعلومات ايضا أن ضغوطا تمارس لادخال شحنة القمح من دون هذه الاوراق.