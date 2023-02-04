في اليوم العالمي لمرضى السرطان: صخرة الروشة والمتحف الوطني بالازرق والبرتقالي

في اليوم العالمي لمرضى السرطان، وتضامنا مع مرضى السرطان، أضاء مركز سرطان الأطفال في لبنان صخرة الروشة باللون الازرق والمتحف الوطني باللوني البرتقالي.