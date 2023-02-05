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سعيد: نرجو المعارضة اذا شاركت في لقاء بكركي الحضور مع ورقة مكتوبة ونشرها في الاعلام

أخبار لبنان
2023-02-05 | 02:31
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سعيد: نرجو المعارضة اذا شاركت في لقاء بكركي الحضور مع ورقة مكتوبة ونشرها في الاعلام
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سعيد: نرجو المعارضة اذا شاركت في لقاء بكركي الحضور مع ورقة مكتوبة ونشرها في الاعلام

غرد رئيس "لقاء سيدة الجبل" النائب السابق فارس سعيد عبر تويتر، قائلا: "نرجو المعارضة اذا شاركت في لقاء بكركي بكل تلويناتها الحضور مع ورقة مكتوبة ونشرها في الاعلام. من حقنا عليكم نقل رأينا:

١- الالتزام بالطائف والدستور والـ١٥٥٩-١٦٨٠-١٧٠١
٢- انتخاب رئيس مستقلّ كخطوة أولى على طريق رفع الاحتلال الايراني
٣- لا حلّ الاّ بفصل كامل بين المسيحيين وايران".
 

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