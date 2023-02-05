سعيد: نرجو المعارضة اذا شاركت في لقاء بكركي الحضور مع ورقة مكتوبة ونشرها في الاعلام

غرد رئيس "لقاء سيدة الجبل" النائب السابق فارس سعيد عبر تويتر، قائلا: "نرجو المعارضة اذا شاركت في لقاء بكركي بكل تلويناتها الحضور مع ورقة مكتوبة ونشرها في الاعلام. من حقنا عليكم نقل رأينا:



١- الالتزام بالطائف والدستور والـ١٥٥٩-١٦٨٠-١٧٠١

٢- انتخاب رئيس مستقلّ كخطوة أولى على طريق رفع الاحتلال الايراني

٣- لا حلّ الاّ بفصل كامل بين المسيحيين وايران".