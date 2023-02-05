مدير مرفأ طرابلس للـLBCI: خبر وجود باخرة قمح في مرفأ طرابلس تشوب أوراقها مشاكل غير صحيح

أكد مدير مرفأ طرابلس أحمد تامر للـLBCI أن خبر وجود باخرة قمح في مرفأ طرابلس تشوب أوراقها مشاكل لوجيستية وغير مستوفية المستندات هو خبر غير صحيح.وكشف تامر أن مرفأ طرابلس قد أفرغ باخرة قمح، وهناك باخرة ثانية أفرغت جزءًا من حمولتها وتنتظر تراجع حدّة الظروف المناخية لاستكمال افراغها وهي مستوفية كافة الشروط والأوراق القانونية.