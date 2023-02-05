العاصفة تشتد جنوبا وتغرق زورقا في ميناء صيدا

اشتدت العاصفة جنوبا وأمطرت بردا على الساحل، وقد أغرقت زورقا في حوض ميناء صيدا القديم.وغمرت السيول عددا من الشوارع والطرقات في أكثر من منطقة جنوبا، فأعاقت حركة السير، وادت الى تعطل عدد من السيارات، عملت فرق الدفاع المدني على سحبها، بحسب الوطنية للاعلام.