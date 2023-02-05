وثائقي استقصائي من اعداد فرانس 5 بعنوان: "حزب الله والتحقيق الممنوع"..

تتجه الأنظار الليلة الى فرنسا حيث ستعرض محطة فرانس 5 وثائقياً استقصائياً تحت عنوان: "حزب الله والتحقيق الممنوع"، يروي كيف بنى حزبُ الله دولة داخل دولة لبنان، وكيف تسلل ضباط أميركيون من ادارة مكافحة المخدرات الأميركية DEA إلى عمق حزب الله وحصلوا على معلومات حساسة وأقنعوا قادة كبار في الحزب بالحديث إلى الكاميرات.هذا الوثائقي يعرض أيضا تورط حزب الله بتجارة المخدرات وتبييض الأموال في أميركا اللاتينية.الوثائقي من إعداد الصحافية الفرنسية من أصل مغربي صوفيا عمارة والمخرج الفرنسي.مؤلف من ثلاثة أجزاء وسيعرض بكامله تباعاً عند العاشرة إلا 5 دقائق بتوقيت بيروت.مقتطفات من هذا التحقيق الوثائقي عرضته محطة فرنس 5 قبل عرضه كاملاً.