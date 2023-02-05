مُعدّا "حزب الله والتحقيق الممنوع": العمل على الوثائقي استمرّ لنحو عامين ونصف من التحقيق

معدّا الوثائقي صوفيا عمارة والمخرج jerome fritel ، أكدا خلال مقابلة على شاشة tv5 MONDE أنّ الوثائقي ولد نتيجة عمل استمرّ لنحو عامين ونصف العام من التحقيق في الشرق الأوسط والولايات المتحدة وأوروبا.