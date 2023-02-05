وزارة التربية لمديري المدارس: لاتخاذ القرار بالتنسيق مع الأهل والإدارة لجهة فتح المدارس أو إقفالها

وزارة التربية لمديري المدارس: لاتخاذ القرار بالتنسيق مع الأهل والإدارة لجهة فتح المدارس أو إقفالها

نظرًا للأحوال المناخية السائدة في لبنان، دعا المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي مديري المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة إلى مراقبة التقلبات الجوية واتخاذ القرار بالتنسيق مع الأهل ومع الإدارة لجهة فتح المدارس أو إقفالها إبتداءً من يوم غد الإثنين وفي الأيام المقبلة، والتنبه إلى تشكل الجليد على الطرق المؤدية إلى المدرسة خشية حدوث حوادث إنزلاق وحرصًا على سلامة التلاميذ وأفراد الهيئة التعليمية.