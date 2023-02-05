الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
دورة جونية جبيل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سامي الجميّل: انتخابات الكتائب نموذج في الديمقراطية ولن نبصم على ما يقرّره فريق الممانعة

أخبار لبنان
2023-02-05 | 10:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سامي الجميّل: انتخابات الكتائب نموذج في الديمقراطية ولن نبصم على ما يقرّره فريق الممانعة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
سامي الجميّل: انتخابات الكتائب نموذج في الديمقراطية ولن نبصم على ما يقرّره فريق الممانعة

الجميل: سيتم إعادة الإقتراع بالدورة الثانية لانتخاب نائب ثان لرئيس حزب الكتائب

أكّد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل أنه سيتم إعادة الإقتراع بالدورة الثانية لانتخاب نائب ثان لرئيس حزب الكتائب.

الجميّل وفي حديثٍ عبر "الجديد" سُئل عن موقفه الأخير في افتتاح المؤتمر الكتائبي العام لجهة تعطيل الانتخابات فقال: "همّنا حزبي داخلي والديمقراطية في الواجهة اليوم على أمل أن نعطي مثالا لسائر الأحزاب ليعتمدوا ثقافة الديمقراطية التي تعتمدها الكتائب، فأنا الرئيس السابع للحزب وآمل أن يأتي 10 رؤساء حزب بعدي".

وأضاف: "طالبنا بممارسة الديمقراطية ولكن أن يستمروا بالتعطيل ونحن نؤمّن النصاب ليقوموا بما يريدون فهذا لن نقبل به ونحن نعطي اليوم نموذجًا في الديمقراطية الحقيقية ونأمل أن يحذوا  حذونا".

واعتبر أن تطبيق الدستور لا يقف على توقيت البعض، فالدستور يحدّد التوقيت وليس مصلحة البعض عندما يعمل على تأمين مقتضيات معركته بالترغيب والترهيب، قائلاً: "نحن لن نبصم على ما يقرّره فريق الممانعة".

وشدد على أنّ 400 كتائبي يقررّون المستقبل في الحزب للسنوات القادمة، قائلاً: "هذا همّنا كل يوم وكل ساعة مؤكدًا أن ما نقوم به هو من أجل اللبنانيين ليكون حزب الكتائب قويًا ويدافع عنهم وغدًا نعود الى السياسة، أما اليوم فالأولوية للانتخابات في الكتائب والتي هي نموذج فريد في الديمقراطية".

وكشف الجميّل في حديث للـ MTV  أن جلسة يوم الجمعة من المؤتمر العام الكتائبي بحثت في السياسة من خلال تقييم اداء الحزب والبحث في كيفية تحسين أداء الحزب في السياسة.

ولفت الى أن يوم السبت خُصّص للتقييم الإداري لإدارة حزب الكتائب وتعديلات على النظام العام، قائلاً: " فالمكتب السياسي يقر التعديلات ويعرضها على المؤتمر للتصويت وقد سقط عدد من الاقتراحات بالتصويت وهذا دليل على أن الكتائبي حرّ لا يستزلم ولا يخضع لمنطق الزعيم بل لمنطق المؤسسة.

وأضاف: "كل الكتائبيين مقتنعون أن المشكلة الأهم اليوم هي خطف البلد من حزب الله والنقاش دارحول كيفية مواجهة هذا الأمر والأساس هو توحيد المعارضة والمواجهة وهذا كان جزءًا من النقاش وهذا ما نقوم به من خلال كل الخطوات الانفتاحية على كل الكتل التي نتعاون معها".

آخر الأخبار

أخبار لبنان

الجميل

الكتائب

الديمقراطية

مجلس النواب

LBCI التالي
احصاءات غرفة التحكم: 9 جرحى في 3 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية
رابطة موظفي الإدارة العامة مددت الإضراب مع عدم الحضور الى مراكز العمل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-02-03

الجميل خلال المؤتمر العام الـ32 لحزب الكتائب: سنعطل الانتخابات اذا تنوون ايصال مرشح جديد يحمي سلاح حزب الله

LBCI
آخر الأخبار
2023-02-03

سامي الجميل خلال المؤتمر العام الـ32 لحزب الكتائب اللبنانية: سلّموا البلد واللبنانيّين لحزب الله تحت شعار الحفاظ على المسيحيين ولم نشهد هجرة بقدر ما شهدنا في العهد المسيحي القويّ

LBCI
آخر الأخبار
2023-02-03

سامي الجميل خلال المؤتمر العام الـ32 لحزب الكتائب اللبنانية: نحن اليوم أمام محاولة لقتل روح هذا البلد وتفريغه من معناه

LBCI
آخر الأخبار
2022-12-08

نديم الجميل للـLBCI: اللعبة الديمقراطية والدستورية لم ولن تحصل وما نشهده في جلسات انتخاب رئيس مهزلة ومسرحية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
17:09

توقيف سارقي كابلات كهرباء في زوطر الشرقية

LBCI
أخبار دولية
16:38

من سيترأس الوفد السعودي المشارك في اللقاء الخماسي في باريس؟

LBCI
أخبار لبنان
16:00

بو صعب: في كل الاجتماعات في واشنطن كانت الأولوية لمصلحة لبنان

LBCI
رياضة
14:14

نهائي لبناني مثير بين الرياضي ودينامو في بطولة دبي الدولية لكرة السلة

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-02-01

الوكالة الوطنية للإعلام: المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار حضر إلى مكتبه في قصر العدل في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

في ختام مؤتمره الثاني والثلاثين... حزب الكتائب جدد قيادته

LBCI
أمن وقضاء
10:22

غادرت مكان عملها في دوحة عرمون ولم تعد...

LBCI
أخبار لبنان
07:18

وزارة التربية لمديري المدارس: لاتخاذ القرار بالتنسيق مع الأهل والإدارة لجهة فتح المدارس أو إقفالها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:14

نهائي لبناني مثير بين الرياضي ودينامو في بطولة دبي الدولية لكرة السلة

LBCI
أخبار دولية
14:10

مقاتلة أميركية تسقط منطاد التجسس الصيني... وبكين تعلق على الحادثة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الإغتراب اللبناني قد يساهم في إعادة فتح مدارس جبيل الرسمية…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

في المونتفردي: "يا بتدفع ومنحميك يا ما بتدفع وبتقعد عالعتمة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

قطاع مولدات الكهرباء يتجه لتحصيل ضريبة الـ11 بالمئة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

القمح غير المطابق... حمولات لثلاث شركات فهل هي متورطة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

في ختام مؤتمره الثاني والثلاثين... حزب الكتائب جدد قيادته

LBCI
أخبار لبنان
13:24

ماذا قالت الصحافية ومخرجة الأفلام والكاتبة صوفيا عمارة للـLBCI؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

مسلسل توقيفات الصرافين المضاربين... هل سيساعد في لجم سعر الصرف؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:03

"فرح" تكلّل لبنان بالأبيض.. فمتى تنحسر؟

LBCI
أخبار سياسية
13:28

الكتائبيون انتخبوا قيادتهم الحزبية.. كيف أتت النتائج؟

LBCI
حال الطقس
13:23

تفاصيل العاصفة "فرح" من كفردبيان…

LBCI
فنّ
04:45

حبيب نادين نسيب نجيم يعرض عليها الزواج: "قلت نعم" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
07:52

وثائقي استقصائي من اعداد فرانس 5 بعنوان: "حزب الله والتحقيق الممنوع"..

LBCI
أمن وقضاء
04:46

أطلق النار باتجاه أحد الأشخاص وكاد أن يرديه قتيلاً ثمّ لاذ بالفرار... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه بكمين محكم!

LBCI
امن وقضاء
08:01

حملة توقيفات لصرافيين غير شرعيين...ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
07:54

مُعدّا "حزب الله والتحقيق الممنوع": العمل على الوثائقي استمرّ لنحو عامين ونصف من التحقيق

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة