سامي الجميّل: انتخابات الكتائب نموذج في الديمقراطية ولن نبصم على ما يقرّره فريق الممانعة

الجميل: سيتم إعادة الإقتراع بالدورة الثانية لانتخاب نائب ثان لرئيس حزب الكتائب

أكّد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل أنه سيتم إعادة الإقتراع بالدورة الثانية لانتخاب نائب ثان لرئيس حزب الكتائب.



الجميّل وفي حديثٍ عبر "الجديد" سُئل عن موقفه الأخير في افتتاح المؤتمر الكتائبي العام لجهة تعطيل الانتخابات فقال: "همّنا حزبي داخلي والديمقراطية في الواجهة اليوم على أمل أن نعطي مثالا لسائر الأحزاب ليعتمدوا ثقافة الديمقراطية التي تعتمدها الكتائب، فأنا الرئيس السابع للحزب وآمل أن يأتي 10 رؤساء حزب بعدي".



وأضاف: "طالبنا بممارسة الديمقراطية ولكن أن يستمروا بالتعطيل ونحن نؤمّن النصاب ليقوموا بما يريدون فهذا لن نقبل به ونحن نعطي اليوم نموذجًا في الديمقراطية الحقيقية ونأمل أن يحذوا حذونا".



واعتبر أن تطبيق الدستور لا يقف على توقيت البعض، فالدستور يحدّد التوقيت وليس مصلحة البعض عندما يعمل على تأمين مقتضيات معركته بالترغيب والترهيب، قائلاً: "نحن لن نبصم على ما يقرّره فريق الممانعة".



وشدد على أنّ 400 كتائبي يقررّون المستقبل في الحزب للسنوات القادمة، قائلاً: "هذا همّنا كل يوم وكل ساعة مؤكدًا أن ما نقوم به هو من أجل اللبنانيين ليكون حزب الكتائب قويًا ويدافع عنهم وغدًا نعود الى السياسة، أما اليوم فالأولوية للانتخابات في الكتائب والتي هي نموذج فريد في الديمقراطية".



وكشف الجميّل في حديث للـ MTV أن جلسة يوم الجمعة من المؤتمر العام الكتائبي بحثت في السياسة من خلال تقييم اداء الحزب والبحث في كيفية تحسين أداء الحزب في السياسة.



ولفت الى أن يوم السبت خُصّص للتقييم الإداري لإدارة حزب الكتائب وتعديلات على النظام العام، قائلاً: " فالمكتب السياسي يقر التعديلات ويعرضها على المؤتمر للتصويت وقد سقط عدد من الاقتراحات بالتصويت وهذا دليل على أن الكتائبي حرّ لا يستزلم ولا يخضع لمنطق الزعيم بل لمنطق المؤسسة.



وأضاف: "كل الكتائبيين مقتنعون أن المشكلة الأهم اليوم هي خطف البلد من حزب الله والنقاش دارحول كيفية مواجهة هذا الأمر والأساس هو توحيد المعارضة والمواجهة وهذا كان جزءًا من النقاش وهذا ما نقوم به من خلال كل الخطوات الانفتاحية على كل الكتل التي نتعاون معها".