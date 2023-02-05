الصحة: 146 إصابة بكورونا وحالة واحدة وفاة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا

الصحة: 146 إصابة بكورونا وحالة واحدة وفاة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا



أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا تسجيل 146 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1229480، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.



كذلك، نشرت وزارة الصحة العامة تقريرًا عن حالات الكوليرا في لبنان، إذ لم تسجل أي إصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 671، كما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 23.