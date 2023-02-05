بو صعب: في كل الاجتماعات في واشنطن كانت الأولوية لمصلحة لبنان

بو صعب يؤكّد أنّ في كل الاجتماعات في واشنطن كانت الأولوية لمصلحة لبنان وهموم اللبنانيين

غرّد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب على حسابه عبر تويتر، قائلاً: "بختام زيارتي الى واشنطن، اؤكد ان النقاش في كل الاجتماعات التي حصلت كانت الاولوية فيها لمصلحة لبنان وهموم كل اللبنانيين ولم نعتد ان نشخصن هكذا لقاءات وهذا ما يجعل من الزيارة ناجحة وفق معيار الدول الكبرى، على عكس ما يفعل كتاب التقارير ممن امتهنوا الوشاية والازلام المرتشين الفاسدين".

بختام زيارتي الى واشنطن، اؤكد ان النقاش في كل الاجتماعات التي حصلت كانت الاولوية فيها لمصلحة لبنان وهموم كل اللبنانيين ولم نعتد ان نشخصن هكذا لقاءات وهذا ما يجعل من الزيارة ناجحة وفق معيار الدول الكبرى، على عكس ما يفعل كتاب التقارير ممن امتهنوا الوشاية والازلام المرتشين الفاسدين. — Elias Bou Saab (@EliasBouSaab) February 5, 2023

وكانت زيارة بو صعب مع النواب نعمة افرام، مارك ضو وياسين ياسين الى واشنطن، تخللت عدة لقاءات مع عدد من المسؤولين في الادارة الاميركية واعضاء من مجلسي الشيوخ والكونغرس، بالاضافة الى كبار المسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.