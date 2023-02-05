توقيف سارقي كابلات كهرباء في زوطر الشرقية

توقيف سارقي كابلات كهرباء في زوطر الشرقية...



تمكّن عدد من الأهالي في بلدة زوطر الشرقية من توقيف المدعوين (هـ. ح. ا.) و(م. س.) اثناء قيامهما بسرقة كابلات الكهرباء العائدة لمحطة المياه على النهر عند اطراف البلدة.



وتم تسليمهما الى دورية من مكتب مخابرات النبطية للتحقيق معهما.