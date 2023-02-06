اللبنانيون يستيقظون على هزة ارضية... كم بلغت قوتها؟

اللبنانيون يستيقظون على هزة ارضية... كم بلغت قوتها؟

أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، انه عند الساعة 3:17 فجرا بتوقيت بيروت، حصلت هزة ارضية في البحر بين لبنان وقبرص، قوتها 4,8 درجات على مقياس ريختر، وتبعد عن الشاطئ اللبناني حوالى 160 كلم، وشعر بها سكان لبنان بشكل كبير خصوصا في المناطق الساحلية الشمالية.



ففي تركيا وصلت الهزة الى ٧،٦ درجات علي مقياس ريختر.



ووصلت الهزة في قبرص الى ٣،٨ درجات.



وشملت الهزة سوريا والاردن.