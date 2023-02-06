الاغراض على الارض في المحال والمنازل... واللبنانيون يهرعون الى الطرقات (فيديو وصور)

الاغراض على الارض في المحال والمنازل... والللبنانيون يهرعون الى الطرقات (فيديو وصور)

اثر الهزة الارضية التي ضربت لبنان، ساد الهلع بين المواطنين، الذي هرعوا الى الشوارع في بعض المناطق تحت الأمطار، وقد نزل بعض السكان نحو الطوابق الارضية واخلوها خوفا من هزات ارتدادية اخرى، انتشر السكان في الشوارع وبات اخرون في سياراتهم، والبعض الاخر قرر الابتعاد عن الساحل والانتقال الى القرى، ما سبب بزحمة سير.



وشعر اللبنانيون بالهزة الارضية بشكل كبير، فاهتزت العديد من المباني، وسقطت الاغراض على الارض في المحال، الى أن عادت الامور الى طبيعتها.

وجابت الشوارع سيارات الدفاع المدني والاسعاف لتفقد الاضرار في حال حصلت.