تشققات في شارع في صور نتيجة الهزة الأرضية

تشققات في شارع في صور نتيجة الهزة الأرضية



أدت الهزة الأرضية إلى حدوث تشققات في الطريق عند دوار جنبلاط في صور.



كما نزل سكان المدينة من الطوابق العليا إلى الشوارع تحت الأمطار خوفًا من تجدد الهزة وإرتداداتها، فيما جابت سيارات الدفاع المدني شوارع المدينة لتفقد الأضرار.