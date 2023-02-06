مولوي: لاخلاء المباني القديمة في حال وجود تصدعات

مولوي: لاخلاء المباني القديمة في حال وجود تصدعات

أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي في حديث لـ"صوت كل لبنان"، "المتابعة مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومديرية الدفاع المدني أضرار الهزة التي ضربت لبنان، مطمئنا الى أنه "لا مباني منهارة".



وذكر أن "هزة أرضية مركزها جنوب تركيا بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر شعر بها سكان لبنان بقوة 4.9 وامتدت لأكثر من 40 ثانية".



وأكّد أن "لا صحة للأخبار المتداولة عن سقوط مبان في الشمال أو في بيروت، وحتى الساعة تم تسجيل سقوط حائط في برج حمود وبعض الأضرار المحدودة في موقع آخر".



ودعا "جميع المواطنين الى اخلاء المباني القديمة في حال وجود تصدعات كثيرة فيها خوفاً من أي كارثة جديدة".



وأشار إلى أن اليوم هناك "جلسة لمجلس الوزراء وسيكون ملف أضرار الزلزال على طاولة المجلس ولو كان من خارج جدول الاعمال."