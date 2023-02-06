بلدية بيروت: للإبلاغ عن أي أضرار لحقت بالمنازل أو الأبنية في بيروت جراء الهزة الأرضية

بلدية بيروت: للإبلاغ عن أي أضرار لحقت بالمنازل أو الأبنية في بيروت جراء الهزة الأرضية



أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان بأن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، بالتنسيق مع المجلس البلدي لمدينة بيروت، طلب من الدوائر الفنية المختصة في البلدية أن تكون على أهبة الإستعداد للتدخل عند حصول أي طارئ قد يحصل جراء العوامل الطبيعية أو غيرها ولتجنب أي خطر أو ضرر قد يلحق بالمواطنين.



كما طلب المحافظ عبود من المواطنين وسكان العاصمة، عند رؤية أي تشققات أو تصدعات ظاهرة في الأبنية أو المنازل على إثر الهزة الأرضية التي ضربت لبنان فجر اليوم الاثنين، الإتصال فورًا بالرقم 71028964 ليصار إلى إرسال مهندسين وفنيين من مصلحة الهندسة في بلدية بيروت للكشف الفوري، لمنع وقوع أي ضرر قد يهدد حياة المواطنين وسلامتهم.



وذكر المواطنين وسكان مدينة بيروت بضرورة الإتصال بغرفة عمليات فوج إطفاء مدينة بيروت على الرقم 175 للإبلاغ عن أي حادث، وهم في خدمة أهالي بيروت على مدار الساعة.