السيول تغمر طرقات لبنان... (فيديوهات)

السيول تغمر طرقات لبنان... (فيديوهات)

اثر العاصفة التي تضرب لبنان، أفادت غرفة التحكم المروري عن تجمع للمياه صباحاً على:



-اوتوستراد دوحة الحص باتجاه خلدة.



-طريق عام الشويفات محطة الريشاني وسبوت مول



-طريق الحدث كلية العلوم



-طريق الحازمية جسر الباشا



-اوتوستراد خلدة بيروت و خلدة الاوزاعي محلة الانفاق



زنظرا" للحالة الجوية العاصفة طلبت غرفة التحكم المروري من المواطنين عدم التوجه الى الطرقات الجبلية الا في الحالات الضرورية او قبل الاستفسار عن حالة الطريق حرصا" على السلامة العامة.

