في السراي... إجتماع طارىء للجنة الوطنية لإدارة الكوارث

في السراي... إجتماع طارىء للجنة الوطنية لإدارة الكوارث

يترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الأثناء إجتماعًا طارئًا لـ"اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات" التابعة لرئاسة الحكومة في السراي، لمتابعة الإجراءات المتعلقة بالهزة الأرضية التي وقعت فجرًا.



وبناء عليه، تم تأخير إنعقاد جلسة مجلس الوزراء لمدة نصف ساعة.

