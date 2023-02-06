هل من امكانية حصول هزات ارتدادية اضافية؟

هزات ارتدادية اضافية لم يشعر بها المواطنون...رشيد جمعة: هذا أمر طبيعي

اعلن المسؤول عن شبكة الرصد الزلزالي في المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية رشيد جمعة حصول هزات ارتدادية اضافية بعد الهزة الكبيرة، وهذا أمر طبيعي، إلا أنها بدرجة خفيفة والمواطنون لم يشعروا بها.



وشدد للـ LBCI على أن لا خوف من تسونامي، وما يحصل فقط ارتفاع بالموج.