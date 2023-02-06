شوقي أبو ناصيف للـLBCI: وضع الضمان الإجتماعي كوضع البلد ولا زال يقوم بواجباته ضمن الإمكانيات المتاحة له

شوقي أبو ناصيف للـLBCI: وضع الضمان الإجتماعي كوضع البلد ولا زال يقوم بواجباته ضمن الإمكانيات المتاحة له

أوضح شوقي أبو ناصيف المدير المالي ورئيس الديوان في الضمان الإجتماعي أن وضع الضمان كوضع البلد وكل المؤسسات العامة، فالأزمة انعكست على كل ما في لبنان ومن بينهم الضمان.



وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أكد أبو ناصيف أن الضمان لا زال يقوم بواجباته ضمن الإمكانيات المتاحة له وهو مستمر بتعويضات نهاية الخدمة والتعويضات العائلية والمرض والأمومة إنما ليس بالشكل الطبيعي نتيجة الوضع المالي الضاغط الذي أثر على ماليته ودفع به للعمل بالحد الأدنى.



وأشار إلى أن تدني قيمة الأجور أدى إلى انخفاض واردات الضمان.