نقيب الاطباء للـ LBCI: لامكانية الدفع عبر حوالات نقدية ولو لجزء من الاتعاب

نقيب الاطباء للـ LBCI: لامكانية الدفع عبر حوالات نقدية ولو لجزء من الاتعاب

اعلن نقيب الاطباء البروفيسور يوسف بخاش أن بدل اتعاب الاطباء يحوّل من صندوق الضمان الى المصارف، وهذه مشكلة لنا، اذ ان في بعض الاحيان المصرف يرفض استقبالها وصرفها، وبالتالي حتى وان صرفت لا يمكن احيانا استخدامها.

وطلب خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI امكانية الدفع عبر حوالات نقدية ولو لجزء من الاتعاب.