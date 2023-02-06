هذا ما أوضحه هارون للـLBCI عن غسل الكلى ومرضى الضمان الإجتماعي

هذا ما أوضحه هارون للـLBCI عن غسل الكلى ومرضى الضمان الإجتماعي

أوضح نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون بالنسبة إلى جلسات غسل الكلى أننا" اتفقنا مع وزارة الصحة وتعاونية الموظفين والطبابة العسكرية على تعرفة جديدة تبلغ 2500000 ليرة لكل جلسة و500000 للطبيب، لكن الضمان ما زال حتى اليوم على الـ1250000 للجلسة والـ200000 للطبيب."



وأشار، في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI إلى أنه تواصل مع كركي الذي وعد ببت المشروع بأسرع وقت.



وأكد هارون أننا "لا نريد تحميل مرضى غسيل الكلى الفروقات."



كما لفت إلى أن "العامل المادي لن يكون عائقًا لجهة دخول مريض الضمان الإجتماعي بحالة خطر إلى المستشفى، موضحًا أن مشكلة دخول مرضى الدخول معقدة لعدم توفر الأدوية دائمًا في السوق وهناك بلبلة مع المستوردين."



وقال: "تعليماتنا كنقابة إلى كل المستشفيات أن يتعاملوا مع المرضى بإنسانية، لكن المشكلة أكبر من أن تحل بالعواطف والنوايا، فالتكلفة الإستشفائية تضاعفت حوالى 35% وذلك أكثر مما يمكن للضمان الإجتماعي أن يتحمل."