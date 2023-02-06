وزارة الإقتصاد: إجراءات في حق المخالفين من أصحاب المولدات الكهربائية

وزارة الإقتصاد: إجراءات في حق المخالفين من أصحاب المولدات الكهربائية

عطفًا على التواصل بين وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام والنيابة العامة التمييزية لضبط مخالفات أصحاب المولدات الكهربائية، جال مراقبو مديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة على أصحاب المولدات في بيروت وجبل ولبنان في عطلة الأسبوع.



وتم تنظيم محاضر ضبط بحق من خالف منهم التسعيرة الرسمية للكيلوواط وفرض دفع الفواتير أو جزء منها بالدولار.



وباشرت المديرية العامة لأمن الدولة بعد مخاطبة النيابات العامة المختصة باستدعاء المخالفين على أن يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة.



وأكدت وزارة الإقتصاد والتجارة متابعة جولاتها على كل الأراضي اللبنانية لضبط المخالفات وحماية المستهلكين من عمليات الغش والجشع.