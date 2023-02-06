الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
14
o
كسروان
14
o
الشمال
11
o
الجنوب
11
o
البقاع
4
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
14
o
كسروان
14
o
الشمال
11
o
الجنوب
11
o
البقاع
4
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزارة الإقتصاد: إجراءات في حق المخالفين من أصحاب المولدات الكهربائية
أخبار لبنان
2023-02-06 | 05:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزارة الإقتصاد: إجراءات في حق المخالفين من أصحاب المولدات الكهربائية
وزارة الإقتصاد: إجراءات في حق المخالفين من أصحاب المولدات الكهربائية
عطفًا على التواصل بين وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام والنيابة العامة التمييزية لضبط مخالفات أصحاب المولدات الكهربائية، جال مراقبو مديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة على أصحاب المولدات في بيروت وجبل ولبنان في عطلة الأسبوع.
وتم تنظيم محاضر ضبط بحق من خالف منهم التسعيرة الرسمية للكيلوواط وفرض دفع الفواتير أو جزء منها بالدولار.
وباشرت المديرية العامة لأمن الدولة بعد مخاطبة النيابات العامة المختصة باستدعاء المخالفين على أن يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكدت وزارة الإقتصاد والتجارة متابعة جولاتها على كل الأراضي اللبنانية لضبط المخالفات وحماية المستهلكين من عمليات الغش والجشع.
آخر الأخبار
أخبار لبنان
وزارة الإقتصاد
أصحاب المولدات
التالي
البيطار يؤجل كافة جلسات الإستجواب في قضية إنفجار مرفأ بيروت
هذا ما أوضحه هارون للـLBCI عن غسل الكلى ومرضى الضمان الإجتماعي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-02-03
جولة لحماية المستهلك في النبطية وتسطير محاضر ضبط بحق أصحاب المولدات
أخبار لبنان
2023-02-03
جولة لحماية المستهلك في النبطية وتسطير محاضر ضبط بحق أصحاب المولدات
0
أمن وقضاء
2023-02-01
جولة لمراقبي الإقتصاد في النبطية على المؤسسات ومكاتب أصحاب المولدات... ومحاضر ضبط بحق المخالفين
أمن وقضاء
2023-02-01
جولة لمراقبي الإقتصاد في النبطية على المؤسسات ومكاتب أصحاب المولدات... ومحاضر ضبط بحق المخالفين
0
اقتصاد
2023-01-20
وزارة الإقتصاد: لا أزمة خبز
اقتصاد
2023-01-20
وزارة الإقتصاد: لا أزمة خبز
0
أمن وقضاء
2022-12-23
المدير العام لوزارة الإقتصاد جال على عدد من محال الهواتف والكهربائيات في مدينة النبطية
أمن وقضاء
2022-12-23
المدير العام لوزارة الإقتصاد جال على عدد من محال الهواتف والكهربائيات في مدينة النبطية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
امن وقضاء
08:06
المدير العام للطرق والمباني في وزارة الاشغال للـLBCI: انهيار صخري كبير نتيجة الهزة الأرضية أدى الى سقوط الطريق في الناقورة
امن وقضاء
08:06
المدير العام للطرق والمباني في وزارة الاشغال للـLBCI: انهيار صخري كبير نتيجة الهزة الأرضية أدى الى سقوط الطريق في الناقورة
0
امن وقضاء
07:50
مولوي يصدر تعميمين الى المحافظين كافة: اعلان حالة طوارئ بلدي وإجراء مسح بالأضرار الناتجة عن الهزة الأرضية التي ضربت لبنان
امن وقضاء
07:50
مولوي يصدر تعميمين الى المحافظين كافة: اعلان حالة طوارئ بلدي وإجراء مسح بالأضرار الناتجة عن الهزة الأرضية التي ضربت لبنان
0
امن وقضاء
07:49
7 محاضر ضبط بأصحاب مولدات مخالفة في النبطية
امن وقضاء
07:49
7 محاضر ضبط بأصحاب مولدات مخالفة في النبطية
0
أخبار لبنان
07:42
الصحة: اقفال دور الحضانة الخاصة الثلثاء والاربعاء بسبب الهزة الأرضية وسوء الأحوال المناخية
أخبار لبنان
07:42
الصحة: اقفال دور الحضانة الخاصة الثلثاء والاربعاء بسبب الهزة الأرضية وسوء الأحوال المناخية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
امن وقضاء
07:50
مولوي يصدر تعميمين الى المحافظين كافة: اعلان حالة طوارئ بلدي وإجراء مسح بالأضرار الناتجة عن الهزة الأرضية التي ضربت لبنان
امن وقضاء
07:50
مولوي يصدر تعميمين الى المحافظين كافة: اعلان حالة طوارئ بلدي وإجراء مسح بالأضرار الناتجة عن الهزة الأرضية التي ضربت لبنان
0
صحة وتغذية
08:05
هل تشعرون بنوبات هلع؟ اعتمدوا هذه الطرق البسيطة لتفاديها
صحة وتغذية
08:05
هل تشعرون بنوبات هلع؟ اعتمدوا هذه الطرق البسيطة لتفاديها
0
أخبار لبنان
2023-01-26
إقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيد مار مارون والذكرى الـ18 لاستشهاد الحريري ورفاقه
أخبار لبنان
2023-01-26
إقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيد مار مارون والذكرى الـ18 لاستشهاد الحريري ورفاقه
0
امن وقضاء
2023-02-01
معلومات للـLBCI: محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية سهير الحركة ترد طلب النقض المقدم من رئيسة هيئة إدارة السير الموقوفة بملف فساد النافعة هدى سلوم بتحقيقات القاضية نازك الخطيب
امن وقضاء
2023-02-01
معلومات للـLBCI: محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية سهير الحركة ترد طلب النقض المقدم من رئيسة هيئة إدارة السير الموقوفة بملف فساد النافعة هدى سلوم بتحقيقات القاضية نازك الخطيب
بالفيديو
d-none hideMe
0
امن وقضاء
08:06
المدير العام للطرق والمباني في وزارة الاشغال للـLBCI: انهيار صخري كبير نتيجة الهزة الأرضية أدى الى سقوط الطريق في الناقورة
امن وقضاء
08:06
المدير العام للطرق والمباني في وزارة الاشغال للـLBCI: انهيار صخري كبير نتيجة الهزة الأرضية أدى الى سقوط الطريق في الناقورة
0
خبر كاذب
04:11
بعد البلبلة حول عصابات سرقة بلباس الصليب الأحمر... كتانة يوضح للـLBCI
خبر كاذب
04:11
بعد البلبلة حول عصابات سرقة بلباس الصليب الأحمر... كتانة يوضح للـLBCI
0
أخبار لبنان
03:14
هل من امكانية حصول هزات ارتدادية اضافية؟
أخبار لبنان
03:14
هل من امكانية حصول هزات ارتدادية اضافية؟
0
رياضة
14:14
نهائي لبناني مثير بين الرياضي ودينامو في بطولة دبي الدولية لكرة السلة
رياضة
14:14
نهائي لبناني مثير بين الرياضي ودينامو في بطولة دبي الدولية لكرة السلة
0
أخبار دولية
14:10
مقاتلة أميركية تسقط منطاد التجسس الصيني... وبكين تعلق على الحادثة
أخبار دولية
14:10
مقاتلة أميركية تسقط منطاد التجسس الصيني... وبكين تعلق على الحادثة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الإغتراب اللبناني قد يساهم في إعادة فتح مدارس جبيل الرسمية…
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الإغتراب اللبناني قد يساهم في إعادة فتح مدارس جبيل الرسمية…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
في المونتفردي: "يا بتدفع ومنحميك يا ما بتدفع وبتقعد عالعتمة"
تقارير نشرة الاخبار
13:55
في المونتفردي: "يا بتدفع ومنحميك يا ما بتدفع وبتقعد عالعتمة"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
قطاع مولدات الكهرباء يتجه لتحصيل ضريبة الـ11 بالمئة
تقارير نشرة الاخبار
13:50
قطاع مولدات الكهرباء يتجه لتحصيل ضريبة الـ11 بالمئة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
القمح غير المطابق... حمولات لثلاث شركات فهل هي متورطة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
القمح غير المطابق... حمولات لثلاث شركات فهل هي متورطة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
20:33
هزة ارضية قوية شعر بها سكان لبنان مركزها تركيا مع ارتدادات قوية
آخر الأخبار
20:33
هزة ارضية قوية شعر بها سكان لبنان مركزها تركيا مع ارتدادات قوية
2
أخبار لبنان
06:13
وزير التربية: إقفال المدارس والثانويات والمهنيات ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة يوم الثلاثاء والأربعاء
أخبار لبنان
06:13
وزير التربية: إقفال المدارس والثانويات والمهنيات ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة يوم الثلاثاء والأربعاء
3
امن وقضاء
05:34
هزة ارضية جديدة في تركيا بقوة 7.5 ريختر بحسب المرصد الاوروبي المتوسطي لرصد الزلازل وشعر بها اللبنانيون منذ بعض الوقت
امن وقضاء
05:34
هزة ارضية جديدة في تركيا بقوة 7.5 ريختر بحسب المرصد الاوروبي المتوسطي لرصد الزلازل وشعر بها اللبنانيون منذ بعض الوقت
4
امن وقضاء
02:10
إنخفاض بأسعار المحروقات...
امن وقضاء
02:10
إنخفاض بأسعار المحروقات...
5
أخبار سياسية
13:28
الكتائبيون انتخبوا قيادتهم الحزبية.. كيف أتت النتائج؟
أخبار سياسية
13:28
الكتائبيون انتخبوا قيادتهم الحزبية.. كيف أتت النتائج؟
6
حال الطقس
13:23
تفاصيل العاصفة "فرح" من كفردبيان…
حال الطقس
13:23
تفاصيل العاصفة "فرح" من كفردبيان…
7
أمن وقضاء
02:36
بعد الهزة الارضية... لماذا اٌطلق النار في الهواء في بعض المناطق؟
أمن وقضاء
02:36
بعد الهزة الارضية... لماذا اٌطلق النار في الهواء في بعض المناطق؟
8
خبر كاذب
04:00
عن الهزة الارضية الكبيرة... لا تصدقوا هذه التكهنات والأقاويل
خبر كاذب
04:00
عن الهزة الارضية الكبيرة... لا تصدقوا هذه التكهنات والأقاويل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store